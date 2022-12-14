عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤلفة هاري بوتر تؤسس منظمة للدفاع عن النساء ضحايا العنف

جي كي رولينج
جي كي رولينج

أطلقت مؤلفة قصص هاري بوتر الشهيرة جي كي رولينج، الاثنين، منظمة تتولى الدفاع عن النساء ضحايا العنف الجنسي، بعدما أصبحت خلال السنوات الأخيرة ناشطة نسوية فاعلة، وغالباً ما تثير الجدل في المملكة المتحدة.

وتقدّم منظمة "بييراز بلايس" نفسها على أنها "خدمة دعم للمرأة بإدارة مجموعة من النساء".

وتوفر مساعدة مجانية لأي امرأة تجاوزت الـ16 عاماً وكانت ضحية للعنف الجنسي بمختلف أشكاله في منطقة إدنبرة الاسكتلندية، حيث تقيم رولينج.

وتتولّى مؤلفة هاري بوتر تمويل المنظمة التي كانت ضحية للعنف الأسري.

وخلال السنوات الأخيرة، أبدت رولينج رأيها في ما يتعلّق بحقوق المرأة بأسلوب لاذع، وأعربت أحياناً عن معارضتها قضية المتحولين جنسياً، وهو موضوع محتدم في المملكة المتحدة.

بعد فوز الأرجنتين..حكاية أكبر جالية عربية هاجرت إلى الأرجنتين ولا تتحدث العربية

دفاعًا عن الأمير هاري وميجان| نهاية اللعبة.. كتاب جديد ينتظره العالم

 

إثارة الجدل

 

ونشرت مؤلفة هاري بوتر عام 2020 عبر تويتر مقالة تتناول "مَن يعاني من دورات الحيض الشهرية"، ساخرةً من التسمية التي ينبغي إعطاؤها لهؤلاء.

وكانت رولينج أثارت غضب بعض مستخدمي الإنترنت الذين ذكّروها بأن الرجال المتحولين جنسياً قد يمرّون بالدورات الشهرية، فيما لا يُسجّل حدوث ذلك لدى النساء المتحولات جنسياً.

وأصبحت رولينج هدفاً لهجمات مستمرة يشنّها ناشطون في مجال حقوق المتحولين جنسياً، وقالت في نوفمبر، إنها تلقت تهديدات بالقتل.

وأطلقت الكاتبة منظمتها في الوقت الذي يدرس فيه البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسهيل عملية التحوّل الجنسي للراغبين، وهو ما عارضته رولينج علانية.

هاري بوتر ضحايا العنف الجنسي العنف الجنسي المملكة المتحدة البرلمان الاسكتلندى رولينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

فرنسا تباغت المغرب بهدف مبكر في نصف نهائي كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

الشارقة للمتاحف تنظم معرض "الحضارة العُمانية.. النشأة والتطور"

بعد فوز الأرجنتين..حكاية أكبر جالية عربية هاجرت إلى الأرجنتين ولا تتحدث العربية

ثقافة الجيزة تختتم قافلة الواحات البحرية

دفاعًا عن الأمير هاري وميجان| نهاية اللعبة.. كتاب جديد ينتظره العالم

"ومضة" تقدم عرضا ومحاضرة عن الأراجوز وخيال الظل بمقر الأمم المتحدة

كشف فريد.. العثور على مقبرة رومانية تعود لـ2000 عام في غزة

دور الخيال العلمي في معرض جدة للكتاب

"إثراء" يحتفي بفن الموشحات في اليوم العالمي للغة العربية

ترشيحاتنا

ألزموهم | طلب عاجل من زراعة النواب للحكومة بشأن منتجي البيض

معروض على الكونجرس .. مشروع قانون جديد يمنع تيك توك في أمريكا

صدمة أسعار الفائدة.. انهيارات سريعة بسوق الأسهم الأمريكية بعد ضربة الاحتياطي الفيدرالي

القائم حرمهم من التسجيل.. المغرب يتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

بلغوا عنهم .. الحبس وغرامات بالملايين عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع

الوقت الفعلي | قرار في الاتحاد السعودي للكرة يماثل مونديال قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

شاهد.. رنا سماحة وزوجها في عيد ميلاد ابنهما

منها الكرنب و اللفت.. أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

زوجة محمد زيدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فيديو

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ