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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد هاجريد.. حالة حزن شديدة لوفاة بطل جديد من سلسلة هاري بوتر

هاري بوتر
هاري بوتر

بعد أقل من شهر على وفاة روبي كولترين بطل سلسلة أفلام هاري بوتر الذي اشتهر بتقديم شخصية "هاجريد" محبوب الأطفال في مدرسة السحر، خسر محبي العمل بطل جديد. 

 

أعلن منذ قليل وفاة الممثل ليزلي فيليبس بطل سلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر 98 عاما، بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2015، حاول التعافي من آثارها على مدار السنوات القليلة الماضية. 

قدم ليزلي فيليبس دورا مختلفة في سلسلة هاري بوتر، حيث لعب شخصية صوتية فقط وهي القبعة السحرية التي كان يرتديها البطل هاري بوتر وكانت تساعده في الكثير من الأمور. 

 

بصوته فقط كان ليزلي فيليبس واحدا من مشاهير سلسلة هاري بوتر، وشارك في ثلاثة أفلام من أعمال السلسلة الشهيرة، ولكنه كان أسطورة سينمائية كبيرة. 

 

قدم ليزلي فيليبس 150 فيلما سينمائيا، منها سلسلة أفلام Carry On الكوميدية الشهيرة، كما شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية البريطانية الشهيرة منها Agatha Christie's Marple.

شهد ليزلي فيليبس العديد من الأحداث العالمية على مدار حياته، فمنذ ولد عام 1924، في عائلة من الطبقة العاملة، ظهر في السينما كطفل في الثلاثينات، وشارك في الحرب العالمية الثانية في المدفعية الملكية البريطانية. 

 

توفي ليزلي فيليبس بعد رحيل كوبي كولترين ما يسبب خيبة أمل كبيرة لمحبي سلسلة هاري بوتر، في الوقت الذي طرحت فيه منصة نتفليكس الأفلام للعرض في دول الشرق الأوسط، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي. 

 

وصرحت نتفليكس عن بدء بث أفلام "هاري بوتر" لمشاهديها في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي لم يسمح فيه بعرضها في أمريكا والمملكة المتحدة وكندا.

سلسلة هاري بوتر ليزلي فيليبس هاري بوتر القبعة الغاضبة المملكة المتحدة

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