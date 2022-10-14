اشتهر بدور هاجريد.. وفاة الممثل روبي كولترين بطل سلسلة أفلام هاري بوتر

توفي الممثل الأسكتلندي روبي كولترين الذي اشتهر بتقديم شخصية هاجريد في سلسلة أفلام هاري بوتر عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعدحصد العديد من الجوائز طوال مشواره الفني.



روبي كولترين الذي كان من الشخصيات الرئيسية في سلسلة أفلام هاري بوتر وظهر مع البطل في العديد من المشاهد كان من أبرز الأدوارالتي قدمها في مسيرته وتعلق به ملايين من الجماهير.









شارك روبي كولترين بشخصية هاجريد على مدار ٨ أفلام من سلسلة هاري بوتر، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى.

وأعلنت وكيل أعماله رحيله اليوم الجمعة بعد مسيرة استثنائية، وطلبت من الجميع احترام خصوصية عائلته بعد هذا الخبر الأليم ورحيل واحدمن أشهر كوميديانات المملكة المتحدة.

طرحت منصة نتفليكس سلسلة أفلام "هاري بوتر" للعرض في دول الشرق الأوسط، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وصرحت نتفليكس عن بدء بث أفلام "هاري بوتر" لمشاهديها في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي لم يسمح فيه بعرضها في أمريكا والمملكة المتحدة وكندا.