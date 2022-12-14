بعد فوز الأرجنتين..حكاية أكبر جالية عربية هاجرت إلى الأرجنتين ولا تتحدث العربية

فاز منذ قليل المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على المنتخب الكرواتي، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022 في انتظار الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا. وبعيدًا عن كرة القدم، يعد الأرجنتينيون العرب من أكبر مجموعات الشتات العربي في العالم. إذ يشير الأرجنتيني العربي إلى المواطنين الأرجنتينيين أو المقيمين الذين تعود أصولهم إلى موجات مختلفة من المهاجرين من أصل عربي إثني وثقافي ولغوي، فأصولهم تعود غالباً لـ لبنان وسوريا، ولكن تضم هذه الجالية الكبيرة أيضًا بعض الأفراد من اثنان وعشرون دولة من العالم العريي ككل مثل فلسطين ومصر والمغرب.

على الرغم من وجود مجموعة متنوعة للغاية من الأرجنتينيين من حيث الأصول والأجداد والأديان والهويات التاريخية، إلا أن الأرجنتينيين العرب لديهم هوية مشتركة في الوعي الأرجنتيني، ويعرفون عالميًا باسم turcos “الأتراك” كما في باقي دول أمريكا اللاتينية.

الأرجنتينيون العرب.. حضور منتظم

غالبية الأرجنتينيون العرب هم من أصول لبنانية أو سورية مع عدد أقل من الخلفيات الفلسطينية والمصرية والمغربية، كما أن الزواج بين الأعراق في المجتمع العربي ، بغض النظر عن الانتماء الديني، مرتفع للغاية؛ معظم أفراد المجتمع لديهم والد واحد فقط من أصل عربي. نتيجة لذلك، يظهر المجتمع العربي في الأرجنتين تحولًا ملحوظًا في اللغة بعيدًا عن اللغة العربية. قلة منهم فقط يتكلمون اللغة العربية وغالبًا ما تقتصر هذه المعرفة على بضع كلمات أساسية. وبدلاً من ذلك، فإن الغالبية، وخاصة من الأجيال الشابة، يتحدثون الإسبانية كلغة أولى، وقد اندمجوا تمامًا في الثقافة المحلية، وكان للأرجنتينيين العرب حضورًا منتظمًا وميزوا أنفسهم في جميع مناحي الحياة الوطنية على قدم المساواة مع بقية سكان بوتقة الانصهار في البلاد.

الوجود العربي الإسلامي داخل الأراضي الأرجنتينية

هناك بعض الدلائل على أن الوجود العربي الإسلامي داخل الأراضي الأرجنتينية الحالية يعود إلى زمن الاستكشاف والغزو الإسباني. كان أول المستوطنين العرب المذكورين هم المسلمون المغاربيون (موريسكو) في القرن الخامس عشر في شبه الجزيرة الأيبيرية الذين كانوا من أصول عربية من شمال إفريقيا الذين استكشفوا الأمريكتين مع المستكشفين الإسبان، وكثير منهم استقر في الأرجنتين الذين فروا من الاضطهاد مثل محاكم التفتيش الإسبانية.

تسمية خاطئة

وقد شهدت الأرجنتين أيضًا في القرن التاسع عشر أول موجة حقيقية من العرب للاستقرار داخل أراضيها. كان معظم العرب الذين جاءوا خلال هذه الفترة من لبنان وسوريا نتيجة للحرب الأهلية في جبل لبنان عام 1860 (خلال ذلك الوقت، كانت لبنان وسوريا ولايتين عثمانيتين). بينما تواجدت الجاليات العربية بحلول عام 1864، لم تظهر السجلات المنهجية قبل عام 1868. من عام 1891 إلى عام 1920، هاجر 367348 شخصًا من أصل عربي إلى الأرجنتين. وقد تم تصنيفهم على أنهم أتراك (تركوس إسبانيون) لأن ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا كانا من أراضي الإمبراطورية العثمانية التركية، ومن هنا جاءت التسمية الشعبية والخاطئة المعروفة باسم “تركوس”.

كانت أسباب مغادرة العرب للوطن هي الزيادة المتسارعة في التركيبة السكانية في لبنان، واضطهاد الأتراك العثمانيين والحرب الإيطالية التركية. وقد استقر المهاجرون العرب في مقاطعات بوينس آيرس، وقرطبة، وسالتا، وخوخوي، وتوكومان، ولا ريوخا، وسان خوان، وميندوزا، وسانتياغو ديل إستيرو، وميسيونس، وتشاكو، وباتاغونيا. واستقرت نسبة كبيرة من العرب في منطقة كويو (التي تتكون من مقاطعات سان خوان وسان لويس ومندوزا ولا ريوخا) والتي تشبه المناظر الطبيعية والمحاصيل (الزيتون وكروم العنب) في ذلك الوقت بمنطقة الشرق الأوسط.