عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد صدورها..قراءة حول رواية زيرة رجال لـ نادين البدير

صدى البلد

صدرت مؤخرًا رواية «زيرة رجال» للكاتبة والروائية نادين البدير، عن شركة مدبولي للنشر.

معرض جدة للكتاب ينطلق بمؤتمرين عن الخيال العلمي والنشر الرقمي

النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة

الفرنسية آني أرنو الفائزة بنوبل للآداب تهدي جائزتها لـ جميع من يتعذبون

ختام فعاليات الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بالأقصر

عن الأعلى للثقافة.. صدور كتاب مصر في أدب الرحلة في أواخر العصر العثماني

قصر الحمراء الأندلسي.. جسر بين الثقافات

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم مؤسسة فن-منصة الاكتشاف الإعلامي

أنا قادم أيها الضوء.. كتاب جديد للصحفي الراحل محمد أبو الغيط

غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

عمرها 4000 عام.. حكاية شجرة ويلز الملعونة التي تتنبأ بالموت

قراءة للرواية 


كما مع عباقرة المسرح العالمي حين يتمحور العمل حول شخص واحد يؤدي مختلف أنواع الأدوار فيرسل ما يملك إلى جمهور يتلقى عشرات «الرسائل» ويتفاعل معها، تتميز نادين البدير الكاتبة والإعلامية السعودية في باكورة رواياتها «زيرة رجال» في الدمج بين شخصيتين متتاليتين في كل مرحلة من مراحل الكتابة، تبوح بالقصص وحدها متسيدة المشهد مرسلة ما تملك إلى جمهور قارئ يتلقى عشرات الرسائل التي تريد، ليس إيصالها فحسب، بل وغرزها إن أمكن في أرض كانت إلى وقت قريب عصية على استقبال ما تزرعه هذه الإعلامية المتمردة.

انفصامات متتالية في الكتاب تؤدي في النهاية إلى منطقة توحد. نادين المتمردة ونادين الشرقية والحوار الدائر الدائم بينهما. نادين اللطافة والأناقة والكلمة الجميلة لمن يعرفها ونادين زيرة الرجال المتكبرة المتغطرسة. نادين الامرأة وعلاقتها بالرجل. نادين الابنة ونادين الأسرة. نادين الإنسانة ونادين المدن. نادين الكاتبة وسيمون دي بوفوار. نادين الجريئة وفرخندة الأفغانية. وهكذا يتنقل القارئ بين ضفاف هذا النهر الكبير من الأفكار والعبارات، مبهوراً بحجم الجرأة المترافقة أحياناً مع حقد شخصي ومجتمعي.

الروائية نادين البدير

رحلة ممتعة


قراءة «زيرة الرجال» رحلة ممتعة. نادين تصر على مخاطبة العقل للارتقاء بالغرائز من دون الدعوة إلى محاربتها، بل إلى مصادقتها والتعايش معها ورفع أغطية القمع عنها. إنما مثل لعبة رياضية سريعة يلهث المرء فيها لمعرفة مكان الكرة، تركض متابعة القارئ خلف مضامين العبارات في الكتاب للحاق ما أمكن بالفكرة (التي تربح السباق في الغالب)، فيضطر إلى التوقف قليلاً وإعادة المشهد بشكل بطيء على قاعدة «الفلاش باك» قبل إكمال القراءة.


«كيف يمكن الجمع بين الرؤية العميقة للحياة والإنسان وتحمل جموع بشرية من الفكر السطحي في آن؟ أسمعك بقوة ترددي: حتى لو اتبعتك فلا أريد بلوغ هذه الدرجة من الكبر. وكل هذه الفوقية التي تتحدثين بها»... من بدايات الحوار بين نادين ومن تصفها بـ«أنا». حوار تريده صادماً منذ البداية.


ورحلة القراءة ممتعة، خصوصاً لمن يعرف نادين البدير شخصياً، فقد كانت الأجرأ في التمرد على كل القيود وأجرها الإنساني مضاعف هنا. وهي ليست طارئة على التمرد في أجواء الانفتاح، بل فعلت ذلك حين كانت للعتمة أنياب وأظافر قادرة على افتراس أي فكر تنويري مختلف. وهي لا تسامح ولا تنسى بعض دعاة التطرف الذين قتلوا المدن قبل توريد الأشخاص إلى التهلكة. تكتب متهكمة: «الأمة سعيدة لأن الشيخ يعلن يومياً عن إباحة جديدة كان يهرطق ويهدر دم من يطالب بها. كيف تصدقوه؟ ولماذا تصفقون له، ولم تصفقوا لي ذات يوم، حين طالبت بنفس الحق؟ لماذا وقفتم ضدي في ذلك التاريخ؟ وشاركتم بتشويه نسبي وسمعتي؟ كيف تطلبون ممن كان ينشر العنف ويوزع السلاح اعتلاء مسرح التسامح؟ هل يتصدر المشهد زمن القاعدة وزمن التحرير؟ أم يحبس نفسه في أحد المعابد، ليوزع الابتسامات على المصلين والزائرين؟».

زيرة رجال نادين البدير صدور رواية زيرة رجال رواية الكاتبة نادين البدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ترشيحاتنا

استشاري: لا أحد بمنأى عن المرض النفسي حتى الطبيب

مَن المسموح لهم بمعرفة بيانات حسابات وودائع عملاء البنوك ؟ ومتى يتم

اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

6.69 جنيه للبيع.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ