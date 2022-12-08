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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام فعاليات الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بالأقصر

صدى البلد

 اختتمت فعاليات الملتقى العاشر "أهل مصر" للشباب، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتقيمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظات المناطق الحدودية "سيوة، مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان، القاهرة، شمال وجنوب سيناء"، فى الفترة من ١ إلى ٧ نوفمبر الجارى بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور اللواء د. على شارابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، اللواء أحمد أبو زيد أمين عام ورئيس حزب مستقبل وطن، الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر.

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نجاح الملتقى

 

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية، للملتقى، تلاه السلام الجمهورى، وتحدث مدير عام الشباب والعمال في كلمته، أن الفعاليات التى أثرت بشكل مباشر فى وجدانكم وعقولكم وأدركتم من خلالها أهميتكم بالنسبة لبلدكم الحبيب مصر تبادلتم الخبرات وشاهدتم المعالم السياحية وتسامرتم حتى أصبحتم نسيجا واحدا، الآن واليوم نجنى ثمار هذا الحوار، وشكرا لكل القامات التى ساهمت فى نجاح هذا الملتقى.

وتوجه شارابى بالشكر لجميع القائمين على هذا الملتقى نيابا عن سيادة المحافظ اللواء مصطفى ألهم، ورحب بجميع ضيوف الملتقى ومن المنتظر من هذا الملتقى أن تعم الفائدة على الجميع من خلال تبادل الخبرات الكافية وتعلم بعض الحرف  التراثية والحفاظ عليها من الإندثار، وقالت د. حنان أنني سعيدة بوجودى مع أولادنا من كل منطقة حدودية وأننا نتحدث مع بعض ونتبادل الأفكار والأحلام والذى تعلمناه هنا حاجة مهمة لن تنسى ومن تعلم حرفة يدوية يكمل المشوار لأنكم أنتم سفرائنا فى بلادكم وأنتم خط الدفاع الأول لبلدكم.

استعرض د. محمد غالب عرض فيلم تسجيلى لورشة الرسوم المتحركة، ثم عرض فيلم تسجيلى لنتاج ورش الملتقى، أعقبها قدم الشاعر أحمد العراقى نتاج الورشة الأدبية وألقى محمد حسين قصيدة بعنوان "حنين ينادى"، نسمة أشرف قصيدة "الأيام "، محمود رضوان قصيدة " ثابتة ما تتغيرش"، وقدم المخرج أحمد أبو عميرة نتاج الورشة المسرحية وعرض مسرحية "الوحش"، أعقب ذلك تكريم جميع القائمين والمشرفين على ورش الملتقى، واختتم الحفل بعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت عرض" العصاية، التنورة، النوبى".

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