قصور الثقافة ناعية صلاح فضل : الوجه النيّر في النقد الأدبي

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 10 ديسمبر.

صلاح فضل.. عطاء طويل

وقال هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة إن الراحل الكبير أحد أهم الوجوه الثقافية النيرة في مجال النقد الأدبي، وتخرج على يديه الكثير من الباحثين المصريين والعرب، وناقش العشرات من الرسائل العلمية في شتى جامعات مصر، وهو أحد أهم المتعاملين مع هيئة قصور الثقافة وكان رئيسا لمؤتمر أدباء مصر الذي تنظمه الهيئة سنويا، حيث نذر حياته للأدب والعلم والثقافة العربية، ولم يبخل بجهده ووقته عن أي قضية من قضايا الوطن.



وقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل الكبير وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

الدكتور صلاح فضل، مواليد عام 1938، حصل على ليسانس كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1962، وعمل معيدا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965، وأُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل في أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، وعمل بعد عودته أستاذا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، وكان أستاذا زائرا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى عام 1977، وانتقل للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979 حتى الآن.