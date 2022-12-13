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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودريتش أساسيا في تشكيل كرواتيا أمام الأرجنتين بنصف نهائي كأس العالم

مودريتش
مودريتش

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، تشكيل بلاده لمواجهة الأرجنتين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل كرواتيا

وضم تشكيل كرواتيا كلا من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

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تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

ويعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل المونديالي.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على هولندا بركلات الجزاء، فيما أقصى منتخب كرواتيا نظيره البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية أيضًا.

كرواتيا الأرجنتين نصف نهائي بطولة كأس العالم كأس العالم 2022 زلاتكو داليتش لوكا مودريتش ليونيل ميسي

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