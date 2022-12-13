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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منع ملكة جمال كرواتيا من حضور مباراة الأرجنتين في كأس العالم.. تفاصيل

إيفانا نول ملكة جمال
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 منع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول من حضور مباراة الأرجنتين المقررة مساء اليوم في مونديال قطر.

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ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت إيفانا نول قد لفتت الأنظار منذ بداية المونديال بتواجدها في مباريات منتخب كرواتيا وظهورها بملابس لا تتفق مع العادات والتقاليد العربية.

ووفقًا لتقارير عالمية فقد جاء قرار منع  إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا  بسبب تهديد العادات العربية القطرية المحافظة.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022


وقررت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم قطر 2022 بث مباراة الارجنتين وكرواتيا عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة

إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا كأس العالم 2022 مونديال قطر منتخب كرواتيا بي إن سبورتس

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