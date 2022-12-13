منع ملكة جمال كرواتيا من حضور مباراة الأرجنتين في كأس العالم.. تفاصيل

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 منع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول من حضور مباراة الأرجنتين المقررة مساء اليوم في مونديال قطر.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كرواتيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت إيفانا نول قد لفتت الأنظار منذ بداية المونديال بتواجدها في مباريات منتخب كرواتيا وظهورها بملابس لا تتفق مع العادات والتقاليد العربية.

ووفقًا لتقارير عالمية فقد جاء قرار منع إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا بسبب تهديد العادات العربية القطرية المحافظة.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022



وقررت شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم قطر 2022 بث مباراة الارجنتين وكرواتيا عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة