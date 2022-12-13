حتحوت: أصعب موقف كان مع مرتضى.. وهذه كواليس انسحاب فرج عامر من برنامجي

قام الإعلامي هاني حتحوت، بالكشف عن أصعب لقاء له خلال مسيرته، والذي حدث بينه وبين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال هاني حتحوت في تصريحات خلال تواجده في برنامج "ديربي مع أحمد أسامة، على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لم أكن أتوقع أن يكون اللقاء مع فرج عامر سينتهي بذلك، أنا أعرفه بشكل كامل، ومتعود أسأله دايما أسئلة صعبة، ولكن من الممكن أن يكون السبب توقيت الانتخابات فكان عليه ضغوطات".

وتابع: "كان متفق معي أن الأسئلة ستكون على كرة القدم، ولكن عندما جاء حديث عن الانتخابات كان يجب أن أسأله في هذا التوقيت، هذا عملي ويجب أن يحترم الضيف ذلك وإن كان لا يرغب في الرد كنت بالفعل سأحترم ذلك".

وأضاف: "العلاقة بيني وبين فرج عامر انقطعت، ولكني أحترمه على المستوى الشخصي، وفي الوقت الحالي لا يوجد بيني وبينه تواصل".

وانتقل عن موقفه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كان وقتها الحديث عن زكي عبدالفتاح في مداخلة وقال رأيه عن نادي الزمالك ورئيسه.

واختتم: "بعد ذلك قام مرتضى منصور بطلب مداخلة وهذا حقه، وكان له حق الرد، فكانت بدايته هادئة للغاية، ولكن بعد ذلك أصبح يتعدى بالحديث ممنوع إذاعته على الهواء، وكان ممنوعا بالنسبة لي أن يتم الحديث بهذا الشكل والشتائم، فكان من الطبيعي أن أقوم بطلب غلق المكالمة على الفور".