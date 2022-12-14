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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الكتب بطنطا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

صدى البلد

شهدت دار الكتب بمدينة طنطا صباح اليوم الأربعاء، عقد ندوة ثقافية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم اعتماده من إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، وذلك في إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات والثقافات حول العالم.

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نشأة اللغة العربية


وتضمنت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، استعراض لتاريخ ونشأة اللغة العربية، حيث أكد الشيخ عبد الحميد الزغبي، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، بأن اللغة العربية هي أقدم اللغات حول العالم، وأن لديها من المميزات الكثير، من أهمها كثرة المترادفات. 

 


وأشار "الزغبي" إلى أن اللغة العربية تعد ركنا من أركان التنوع  الثقافي للبشرية، وهي لغة من أقدم وأعرق اللغات على مر العصور, كما أنها من أكثر اللغات تحدثا، وأحد أكثر اللغات انتشارا في العالم، ويتحدث بها حوالي 470 مليون شخص حول العالم.

 


وتابع بأن للغة العربية مكانة خاصة جدا، حيث أنها لغة القرآن الكريم، ولغة الصلاة، ولغة الله، ولغة أهل الجنة والملائكة، وطالب بضرورة الاهتمام باللغة العربية من خلال تعزيز الوعي بأهميتها والسعي الجاد نحو حمايتها من التهميش وقلة الاستخدام من جانب الأجيال الجديدة، عن طريق حث الأجيال الجديدة على استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دار الكتب دار الكتب بمدينة طنطا اليوم العالمي للغة العربية مواقع التواصل الاجتماعي اللغة العربية

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