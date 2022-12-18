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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطفت الأنظار بجمالها الساحر.. أول ظهور علني لزوجة حكيم زياش

حكيم زياش
حكيم زياش

تصدر اللاعب المغربي حكيم زياش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن استطاع قيادة فريقه الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ، بدأ الجمهور في البحث عن زوجته الحقيقية.

كما بدأ الكثير من رواد السوشيال ميديا البحث عن زوجة حكيم زياش فهي فتاة جميلة اسمها آجا ناري، تحظى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاهتمام بجمالها المذهل، كما لها محتوى على منصات التواصل الاجتماعي ولديها الكثير من المتابعين.
 

استطاعت آجا أن تحقق نجاحًا كبيرًا على YouTube ، حيث يشاهد الآلاف من الأشخاص مقاطع الفيديو الخاصة بها ويتابعون نصائح جمالها.

كان النجم المغربي حكيم زياش، وجه برسالة إلى جماهير، أسود الأطلس، الخميس، بعد خسارتهم 2-0 أمام فرنسا وتبدد آمالهم في بلوغ نهائي مونديال 2022

وفي رسالة نُشرت على حسابه الرسمي على Instagram، كتب زياش: محبط ولكن أيضًا فخور بهذا الفريق المذهل.. لقد كافحنا حتى النهاية ولم نكن لنفعل ذلك بدون دعمكم.

وأضاف زياش: أود أن أعبر عن خالص امتناني وأرفع احترامي لكل واحد منكم، ولكل من ذهب إلى قطر لدعمنا، ولكل من دعمنا للعودة إلى الوطن، نشكره على هذا.

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