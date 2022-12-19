اليوم.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "يا عيد"

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “يا عيد” اليوم الاثنين عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات.

وروجت نانسي عجرم، للفيديو كليب من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

يذكر أن وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التحية لقطر على نجاح مونديال كرة القدم، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت نانسي عجرم "بيومها الوطني اختتمت قطر أجمل دورة من كاس العالم لكرة القدم مبروك النجاح وأسمى الأمنيات بهاليوم الإستثنائي".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء امس، الأحد، على ستاد "لوسيل"