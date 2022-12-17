صور جديدة من كواليس حفل نانسي عجرم فى كأس العالم

أحيت مساء أمس الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما داخل استاد 974 وذلك على هامش احتفالات كأس العالم المقامة فى الدوحة.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الريمكسات التى قدمتها مع الدي جي العالمي Snake ، والتى حرصت نانسي على التقاط بعض الصور التذاكرية معه عقب انتهائها من احياء الحفل.





وصول نانسي عجرم إلى الدوحة

وكانت المطربة نانسي عجرم قد وصلت إلى الدوحة مساء الجمعة الماضية بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا.

وكان فى استقبال نانسي عجرم فرقة استعراضية فى الفندق التى تقيم فيه، وعدد من منظمي الحفل الذين احتفوا بقدومها إلى الدوحة.

حفل نانسي فى السعودية

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح حفلها فى السعودية، حيث أحيت نانسي عجرم، حفل غنائي يوم الأربعاء 7 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وارتدت نانسي عجرم، فستان أزرق قصير، وقدمت لجمهور حفلها باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (أه ونص، عم بتعلق فيك، الدنيا حلوة، شيخ الشباب، عاتب ولوم، في حاجات، ما تيجي هنا، هيدا أنا، بدنا نولع الجو)، وغيرها من الأغاني.

أعمال نانسي عجرم

وحصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب. وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”. الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية. وكانت طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.