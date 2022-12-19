لو راجع من الكويت اشتريها.. هامر H3 بـ 1100 دينار.. تفاصيل

تعتبر هامر H3 هي الطراز الأخير من علامة هامر الأمريكية قبيل توقفها، وتم انتاجها من عام 2005 حتى عام 2010، حيث كانت سيارة هامر H3 اصغر سيارات شركة هامر على الأطلاق، وتنتمي سيارة هامر H3 موديل 2006 الي فئة السيارات الـ SUV، ونالت علي رضاء المواطنين الكويتيين بفضل قدرتها علي التحرك علي الطرق الوعرة والصحراوية، بالإضافة الي محركها القوي.

سيارة هامر H3 موديل 2006

مواصفات سيارة هامر H3 موديل 2006

تستمد سيارة هامر H3 موديل 2006 قوتها من محرك 5 سلندر سعة 3500 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 220 حصان، وعزم اقصي للدوران 305 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتقدم السيارة للبيع باللون الأبيض، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 290 الف/كم.

سيارة هامر H3 موديل 2006

وتحتوي مقصورة سيارة هامر H3 موديل 2006 علي الكثير من التجهيزات منها، وسائد هوائية، وأحزمة أمان، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، وراديو، وكاسيت، وتكيف أمامي وخلفي، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وشاشة تم تثبيتها في منتصف التابلوه الأمامي للترفيه، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين إضافي بالتابلوه الأمامي، وكنسول وسطي أمامي، ويمكن التحكم في إعادة ضبط المقاعد كهربائي، ومقابض أبواب داخلية للتمسك بها عند السير علي الطرق الوعرة والغير مؤهلة. وإضاءة داخلية للقراءة.

سيارة هامر H3 موديل 2006



وتظهر سيارة هامر H3 موديل 2006 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها علي، إطارات مقاس 18 بوصة تم صناعتها من الكروم، وبها زخرف كرومية خارجية، وشبك أمامي بنفس لون الهيكل، غطاء صلب للعجلة الاحتياطية الخلفية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي من النيكل، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وفتحة سقف، ومساحة خلفية للزجاج الخلفي .

سيارة هامر H3 موديل 2006



سعر سيارة هامر H3 موديل 2006



تأتي سيارة هامر H3 موديل 2006 في السوق الكويتي للمستعمل بسعر 1100 دينار كويتي، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

