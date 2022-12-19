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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور الشاعر أحمد جاد ضيف

صدى البلد

 

تحتفل دار الاوبرا المصرية باليوم العالمي للغة العربية من خلال صالون الاوبرا الثقافى الذى يستضيف الشاعر والناقد أحمد جاد بمشاركة عدد من المبدعين المصريين والعرب منهم عبير زكي ، مني عبد اللطيف ، وسام عمارة ، محمد أبو العزايم ، فايز أبو جيش ( سوريا ) ، جلال العلي ( السعودية) ويديره الشاعر عصام بدر تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٢١ ديسمبر على المسرح الصغير

جدير بالذكر ان احمد جادشاعر وناقد تم تصنيفه ممثلاً للاتجاه الرومانسي بين شعراء الألفية الثالثة في مصر بمعجم البابطين ، حاصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية  في الشعر 2010 ، جائزة اتحاد كتاب مصر في الشعر 2016 ، المركز الأول في الأشعار المسرحية من وزارة الثقافة المصرية 2012 ، درع مهرجان الشعر العربي 2013 ، وغيرها ، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر 2022م ، رئيس لجنة حماية اللغة العربية باتحاد كتاب مصر 2022 ، له مجموعة من الإصدارات والأعمال والدواوين منها يفتح نافذة للأقمار ، أنغام على ضوء القمر ، بينما تفنى الصور ، فيما أظن ، له علاقة بالمطر ، أوبريت محفوظ عبدالرحمن .. مسيرة حياة وغيرها الى جانب دراسات نقدية بالمجلات الأدبية .

يذكر أن اليوم العالمى للغة العربية يحتفل به  في ديسمبر من كل عام باعتباره  الشهر الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها بادراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة وذلك بعد اقتراح تقدمت به المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وليبيا خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو استكمالاً للجهود الدبلوماسية العربية المبذولة منذ خمسينيات القرن الماضي الهادفة الى اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وهيئاتها .

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