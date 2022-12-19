أمجد الحداد: الخريف بالنسبة لمرضى الحساسية أسوأ من الشتاء .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الخريف بالنسبة لمرضى الحساسية أسوأ من الشتاء، إذ أن التقلبات الجوية أسوأ لمرضى الحساسية من كل الحساسية، موضحًا: "في الشهر الماضي شهدنا أسوأ أدوار برد وانفلونزا للأطفال والكبار سواء كانوا مرضى حساسية أو غير مرضى".

وأضاف الحداد خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن الفترة الماضية شهدت 4 فيروسات تنفسية، هي البرد والانفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي، وكلها نفس الأعراض والقوة والحدة: "المسمى الطبي مش هيفرق لأن الأعراض متماثلة ما بين الزكام والرشح والكحة وصعوبة التنفس".

وتابع: "ما يجعلنا نزور الأطباء هو استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من يومين أو كحة متواصلة أو صعوبة في التنفس (يحدث عند الإصابة بالفيروس المخلوي)، و80% من الحالات وتستقر الحالات، فقد نحتاج إلى مضاد فيروسي أو خافضات للحرارة"، وشدد في الوقت ذاته على أنّ العدوى التنفسية لا تعالج بالمضادات الحيوية.