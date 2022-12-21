الزمالك يتلقى ترشيحات للتعاقد مع مهاجمين أجانب

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تلقت عدة ترشيحات من وكلاء لاعبين لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بمهاجم أجنبي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" إدارة نادي الزمالك تلقت ترشيحات من وكلاء لاعبين للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن خلال الانتقالات الشتوية القادمة".

وتابع:" اللاعبين الذين تم ترشيحهم لإدارة الزمالك يحملون الجنسية السنغالية والإيفوارية حيث يرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الانتقالات الشتوية القادمة خاصة أن الفريق يضم 4 لاعبين أجانب فوق السن وهم، التونسي حمزة المثلوثي ومواطنه سيف الدين الجزيري، والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون إكينيولا بعد فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي".