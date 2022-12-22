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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 عروض لباليه "كسارة البندق" على المسرح الكبير

صدى البلد

تواصل دار الأوبرا، احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2023، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل، رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى الباليه العالمى “كسارة البندق” من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، وذلك فى 5 عروض على المسرح الكبير في الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 27 ، 28 ، 29 ، 30 ديسمبر بالإضافة إلى حفل صباحى فى الثانية بعد ظهر الجمعة 30 ديسمبر .

باليه كسارة البندق، ارتبط باعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية حيث تدور القصة حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد . 

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صمم الديكور سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي ، والاضاءة لياسر شعلان ، جرافيك ومابيينج محمد عبد الرزاق.

ويذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيترسبورج ويعد احد اهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظًا على طابعه الكلاسيكى .

دار الأوبرا العام الجديد عيد الميلاد الكريسماس اعياد الميلاد

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