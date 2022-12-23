"تكنولوجيا حلوان" تناقش رسالة ماجستير تهدف لتطويرتقنيات المواد بكلية التعليم الصناعي

كشفت دراسة رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين فى نطاق النانو وتوظيف النتائج فى تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى
تهدف الدراسة إلي :
- التعرف علي أهمية وخصائص دراسة المواد تحت نطاق النانو.
- انتاج مادة اكسيد الجرافين تحت نطاق النانو بكميات مختلفة وبجودة عالية.
- استخدام طريقة معدلة لانتاج مادة اكسيد الجرافين فى زمن قصير وبجودة عالية.
- تحويل مادة اكسيد الجرافين الى اكسيد الجرافين المختزل باستخدام الحرارة.
- دراسة تأثير اضافة اكسيد الجرافين على زيوت التشحيم.
- تطويع التطور التكنولوجي فى انتاج اكسيد الجرافين و مدى تاثيرة على زيوت التشحيم في خدمة المجتمع والبيئة.
- تنمية المفاهيم العلمية والعملية والمهارات المرتبطة بالنانو لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.
- ربط طلاب تخصص تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم مفهوم النانو والجرافين وربطهم بالحياة العملية.
- الاستفادة من البحث فى تطوير منهج تقنيات المواد لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم .
- التحقق من قدرة الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية الخاصة بالتخيل وزيادة المستوى التحصيلي لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.
- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير محتوى مقرارات التعليم الفني والتعليم الصناعى تخصوص تكنولوجيا الإنتاج بكليات التكنولوجيا والتعليم.
- تقديم نماذج وأنظمة إلكترونية جديدة للطلاب في مجال تكنولوجيا الإنتاج وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجى الحادث .
- توجية نظر مطوري مناهج التعليم الفني والتكنولوجيا والتعليم في إضافة إستراتجيات وأنشطة وعمل وحدات دراسية خاصةبالنانو ومادة اكسيد الجرافين.
وكانت الرسالة برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وتحت إشراف :
الدكتور وائل احمد راضى
استاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى
كلية التربية – جامعة حلوان
الدكتور صالح حميدة قيتباي
استاذ الهندسة الميكانيكية- قسم الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة – جامعة بنها.
الدكتور أحمد بكر محمد البساطي
استاذ مساعد علم المواد- قسم العلوم الاساسية
كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان
لجنه المناقشة
الدكتور عادل ابوزيد
استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية .جامعه حلوان
الدكتور سعيد عبدالله
استاذ الفيزياء الهندسية والرياضيات. كلية الهندسة بشبرا .جامعه بنها