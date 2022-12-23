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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تكنولوجيا حلوان" تناقش رسالة ماجستير تهدف لتطويرتقنيات المواد بكلية التعليم الصناعي

رسالة ماجستير للباحث
رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله

كشفت دراسة رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج  بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن "  تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين فى نطاق النانو وتوظيف النتائج فى تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى
تهدف الدراسة إلي :
- التعرف علي أهمية وخصائص دراسة المواد تحت نطاق النانو.

- انتاج مادة اكسيد الجرافين تحت نطاق النانو بكميات مختلفة وبجودة عالية.

- استخدام طريقة معدلة لانتاج مادة اكسيد الجرافين فى زمن قصير وبجودة عالية.

- تحويل مادة اكسيد الجرافين الى اكسيد الجرافين المختزل باستخدام الحرارة.

- دراسة تأثير اضافة اكسيد الجرافين على زيوت التشحيم.

- تطويع التطور التكنولوجي فى انتاج اكسيد الجرافين و مدى تاثيرة على زيوت التشحيم في خدمة المجتمع والبيئة.

- تنمية المفاهيم العلمية والعملية والمهارات المرتبطة بالنانو لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

- ربط طلاب تخصص تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم مفهوم النانو والجرافين وربطهم بالحياة العملية.

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- الاستفادة من البحث فى تطوير منهج تقنيات المواد لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم .

- التحقق من قدرة الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية الخاصة بالتخيل وزيادة المستوى التحصيلي لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير محتوى مقرارات التعليم الفني والتعليم الصناعى تخصوص تكنولوجيا الإنتاج بكليات التكنولوجيا والتعليم.

- تقديم نماذج وأنظمة إلكترونية جديدة للطلاب في مجال تكنولوجيا الإنتاج وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجى الحادث .

- توجية نظر مطوري مناهج التعليم الفني والتكنولوجيا والتعليم في إضافة إستراتجيات وأنشطة وعمل وحدات دراسية خاصةبالنانو ومادة اكسيد الجرافين.

وكانت الرسالة برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وتحت إشراف :
الدكتور وائل احمد راضى
استاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى     
كلية التربية – جامعة حلوان
الدكتور  صالح حميدة قيتباي         
استاذ الهندسة الميكانيكية- قسم الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة – جامعة بنها.
الدكتور  أحمد بكر محمد البساطي
استاذ مساعد علم المواد- قسم العلوم الاساسية     
كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان

لجنه المناقشة

الدكتور عادل ابوزيد
استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية .جامعه حلوان
الدكتور سعيد عبدالله
استاذ الفيزياء الهندسية والرياضيات. كلية الهندسة بشبرا .جامعه بنها

رسالة ماجستير كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين النانو تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى كلية التعليم الصناعي Jobs Education

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