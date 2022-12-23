"تكنولوجيا حلوان" تناقش رسالة ماجستير تهدف لتطويرتقنيات المواد بكلية التعليم الصناعي

كشفت دراسة رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين فى نطاق النانو وتوظيف النتائج فى تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى

تهدف الدراسة إلي :

- التعرف علي أهمية وخصائص دراسة المواد تحت نطاق النانو.

- انتاج مادة اكسيد الجرافين تحت نطاق النانو بكميات مختلفة وبجودة عالية.

- استخدام طريقة معدلة لانتاج مادة اكسيد الجرافين فى زمن قصير وبجودة عالية.

- تحويل مادة اكسيد الجرافين الى اكسيد الجرافين المختزل باستخدام الحرارة.

- دراسة تأثير اضافة اكسيد الجرافين على زيوت التشحيم.

- تطويع التطور التكنولوجي فى انتاج اكسيد الجرافين و مدى تاثيرة على زيوت التشحيم في خدمة المجتمع والبيئة.

- تنمية المفاهيم العلمية والعملية والمهارات المرتبطة بالنانو لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

- ربط طلاب تخصص تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم مفهوم النانو والجرافين وربطهم بالحياة العملية.

- الاستفادة من البحث فى تطوير منهج تقنيات المواد لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا الانتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم .

- التحقق من قدرة الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية الخاصة بالتخيل وزيادة المستوى التحصيلي لطلاب قسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير محتوى مقرارات التعليم الفني والتعليم الصناعى تخصوص تكنولوجيا الإنتاج بكليات التكنولوجيا والتعليم.

- تقديم نماذج وأنظمة إلكترونية جديدة للطلاب في مجال تكنولوجيا الإنتاج وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجى الحادث .

- توجية نظر مطوري مناهج التعليم الفني والتكنولوجيا والتعليم في إضافة إستراتجيات وأنشطة وعمل وحدات دراسية خاصةبالنانو ومادة اكسيد الجرافين.

وكانت الرسالة برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وتحت إشراف :

الدكتور وائل احمد راضى

استاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى

كلية التربية – جامعة حلوان

الدكتور صالح حميدة قيتباي

استاذ الهندسة الميكانيكية- قسم الهندسة الميكانيكية

كلية الهندسة – جامعة بنها.

الدكتور أحمد بكر محمد البساطي

استاذ مساعد علم المواد- قسم العلوم الاساسية

كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان

لجنه المناقشة

الدكتور عادل ابوزيد

استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية .جامعه حلوان

الدكتور سعيد عبدالله

استاذ الفيزياء الهندسية والرياضيات. كلية الهندسة بشبرا .جامعه بنها