مثل الألعاب النارية.. آخر زخات شهب لهذا العام تتساقط على مصر الآن

شهب الدببيات … ظاهرة فلكية مميزة تشهدها سماء مصر الآن وهي تساقط آخر زخات شهب لعام 2022، حيث تلمع وتساقط من السماء الآن مثل الإلعاب النارية زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات) Ursids وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

الآن ذروة تساقط شهب الدببيات آخر زخات شهب لهذا العام

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الاربعاء 21 وحتي فجر يوم الخميس 22 ديسمبر سنكون على موعد مع مشاهدة بديعة فى سماء مصر حين تتساقط شهب الدب الأصغر (الدببيات) وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة تقريبا.

شهب الدببيات

وأوضح الدكتور تادرس أن زخات شهب الدب الأصغر (الدببيات) تنتج عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790، تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) .

مجموعة الدب الأصغر يساقط منها الشهب

وأضاف أن زخة الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء .

وأشار الى أن التوقيت السنوي لهذه الزخة الشهابية من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام ، وتصل ذروتها فى ليلة 21 حتى بزوغ فجر يوم 22 ديسمبر، تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد، موضحآ إن الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

والفت الدكتور أشرف تادرس أن الفرصة هذا العام جيدة لمشاهدة شهب الدبيات حيث لا يؤثر القمر المتناقص على رؤية الشهب هذا العام .

وأكد أستاذ الفلك إلى أنه لا يوجد أي اثار سلبية لزخات الشهب او أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان اذ انها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع 70 إلى 100 كيلومتر تقريبا من سطح الارض ، كما ان الشهب لا تلتزم بالسقوط من اتجاه المجموعة النجمية التي لها اسمها فقط بل يمكن أن تظهر من أي مكان آخر في السماء .

خطورة تساقط شهب الدببيات علي مصر

وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

كما أشار، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.