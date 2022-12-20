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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا ذروة فصل الشتاء.. أطول ليل في السنة هل يكون الأبرد؟

بداية فصل الشتاء
بداية فصل الشتاء

بداية  فصل الشتاء ….. ساعا قليلة تفصلناعن بداية فصل الشتاء رسميا، في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، حيث أن غدآ هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الإنقلاب الشتوي)، وبذلك نكون قد انتهينا من فصل الخريف ونبدأ فصل الشتاء والذي سوف يستمر لمدة 88 يوما.

بداية فصل الشتاء رسميا

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن غدا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

غدآ أطول ليل في السنة

وأضاف تادرس لـ “صدى البلد”، أن غدا عندما يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي ويميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، يبدأ فصل الشتاء نكون عند هذه النقطة تحديدا يبلغ طول الليل ذروته فيكون أطول ليل في السنة.

بداية فصل الشتاء

وأوضح أستاذ الفلك أنه عندما نقول أن غدا هو ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف.

وأشار إلي أن ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، وتبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

فصول فلكية وفصول طقسية

ولفت أستاذ الفلك إلى أن هناك فصول فلكية وفصول طقسية، وأن مواعيد فصول السنة المعروفة (الربيع:21 مارس - الصيف:21 يونيو - الخريف: 21 سبتمبر - الشتاء: 21 ديسمبر) هي في الحقيقة مواعيد ذروة الفصول الفلكية، أما فصول السنة الطقسية فكانت تبدأ مع بدايات تلك الشهور وتكون مدة كل منها ثلاثة أشهر ولأن الفارق بينهما 20 يوما تقريبا لذلك أعتاد الناس في جميع أنحاء العالم أن يجعلوا من مواعيد الفصول الفلكية بدايات الفصول الطقسية.

الشتاء يبدأ الساعة 11 مساء ويستمر لمدة 88 يوما

يبدأ فصل الشتاء عندما يحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2022 يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ، في تمام الساعة 23:48، معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، ويصل طول الشتاء هذا العام إلي 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الاثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

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