عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درس الحقوق وعمل مذيعا.. رحلة عمرو يوسف قبل التمثيل

عمرو يوسف
عمرو يوسف

يحتفل اليوم الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده الـ 42، وسط حالة من النشاط الفني والنجاح الذي يعيشه مع زوجته الفنانة كندة علوش، بعد فترة قصيرة من استقبال طفلها الثاني. 

عمرو يوسف الذي بدأ حياته العملية مذيعة عبر شاشة قناة روتانا، وكان يقدم الأخبار الفنية، انتقل إلى محل ضيوفه على يد الفنان نور الشريف في مسلسل الدالي عام 2007، مثل غيره من شباب الممثلين الذين أصبحوا نجوم اليوم. 

 

كان عمرو يوسف ضمن قائمة طويلة من النجوم الذين قدمهم مسلسل الدالي، إلى دراما رمضان التي تصنع نجومية الكثيرين، ويتطلع لها المشاهدين كل عام، منهم حسن الرداد، أيتن عامر، دينا فؤاد، وغيرهم. 

حياة عمرو يوسف المهنية شهدت العديد من التقلبات والتغييرات، ففي البداية درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم دخل مجال الإعلانات وظهر كموديل في عدد من الأعمال، ثم وجد الفرصة ليعمل مذيعا تمهيدا لتحقيق حلم التمثيل. 

 

ومن الدالي إلى السينما، تكشفت موهبة عمرو يوسف سريعا، وشارك في فيلمي مقلب حرامية ونور عيني، حتى أصبح نجما شهيرا ووجها مطلوبا في الدراما مع حنان ترك في مسلسلي القطة العامية، ونونة المأذونة. 

كان عمرو يوسف بطلا مشاركا في عدد من الأعمال حتى نال فرصة البطولة المطلقة في مسلسل عد تنازلي، ومن بعده ظرف أسود، ثم جراند أوتيل الذي كان نقلة في حياة العديد من النجوم الفنية، ليصبح من بعدها نجم شباك السينما، وشاشة التلفزيون وقادرا على أن يتحمل مسئولية عمل بمفرده، لكنه يشارك مع آخرين من وقت للآخر حينما تكون الفرصة متاحة وبرز ذلك في فيلمي ولاد رزق.

عمرو يوسف دراما رمضان ايتن عامر نجوم الفن حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

ترشيحاتنا

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

من صاحب فكرة المحلات.. رسالة من شوبير لمسئولي الزمالك

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 29 جمادى أولى 1444

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد

دعاء آخر جمعة من جمادى الأولى لسعة الرزق..اغتنمه بـ 7 كلمات نبوية

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

أقوي من أدوية السعال.. وصفة أعشاب لعلاج الكحة وحساسية الصدر

كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني| صور

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ