درس الحقوق وعمل مذيعا.. رحلة عمرو يوسف قبل التمثيل

يحتفل اليوم الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده الـ 42، وسط حالة من النشاط الفني والنجاح الذي يعيشه مع زوجته الفنانة كندة علوش، بعد فترة قصيرة من استقبال طفلها الثاني.

عمرو يوسف الذي بدأ حياته العملية مذيعة عبر شاشة قناة روتانا، وكان يقدم الأخبار الفنية، انتقل إلى محل ضيوفه على يد الفنان نور الشريف في مسلسل الدالي عام 2007، مثل غيره من شباب الممثلين الذين أصبحوا نجوم اليوم.

كان عمرو يوسف ضمن قائمة طويلة من النجوم الذين قدمهم مسلسل الدالي، إلى دراما رمضان التي تصنع نجومية الكثيرين، ويتطلع لها المشاهدين كل عام، منهم حسن الرداد، أيتن عامر، دينا فؤاد، وغيرهم.

حياة عمرو يوسف المهنية شهدت العديد من التقلبات والتغييرات، ففي البداية درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم دخل مجال الإعلانات وظهر كموديل في عدد من الأعمال، ثم وجد الفرصة ليعمل مذيعا تمهيدا لتحقيق حلم التمثيل.

ومن الدالي إلى السينما، تكشفت موهبة عمرو يوسف سريعا، وشارك في فيلمي مقلب حرامية ونور عيني، حتى أصبح نجما شهيرا ووجها مطلوبا في الدراما مع حنان ترك في مسلسلي القطة العامية، ونونة المأذونة.

كان عمرو يوسف بطلا مشاركا في عدد من الأعمال حتى نال فرصة البطولة المطلقة في مسلسل عد تنازلي، ومن بعده ظرف أسود، ثم جراند أوتيل الذي كان نقلة في حياة العديد من النجوم الفنية، ليصبح من بعدها نجم شباك السينما، وشاشة التلفزيون وقادرا على أن يتحمل مسئولية عمل بمفرده، لكنه يشارك مع آخرين من وقت للآخر حينما تكون الفرصة متاحة وبرز ذلك في فيلمي ولاد رزق.