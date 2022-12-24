سوق المستعمل.. فيات 127 بسعر آيفون 11

لاشك أن علامة فيات الإيطالية العريقة تحظى بقبول وشعبية جارفة فى الشارع المصري، خاصةً فىفترة أمجادها بسبعينيات القرن الماضي، عندما قدمت مجموعة من أميز سياراتها التى لازالت حتى اللحظة متداولة فى سوق المستعمل المصري ومن أبرزها الأيقونة فيات 127.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأشهر فى مصر “أونلاين”، هناك عرض على فيات 128 موديل عام 1976 بـ 15 ألف جنيه فقط.

تأتى السيارة فيات 127 موديل عام 1976 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 5 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 7 لتر لكل 100 كيلو متر.

فيات 127 موديل 1976

بينما المقصورة الداخلية للسيارة فيات 127 موديل 1976 جاءت بروح السبعينيات، والغريب أنه بعيداً عن حجمها الصغير خارجياً، إلا أنها توفر مساحة رحبة داخلياً، مع عجلة قيادة تقليدية مبسطة وعدادات سهلة القراءة، وبحسب مالك السيارة فقد بلغ عداد فيات 127 موديل 1976 أكثر من 200 ألف كيلو متر، وحصلت على دهان خارجي للتجديد.