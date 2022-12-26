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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقابل 200 جنيه.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة يقودها سائق وزوجته في أسيوط

صورة أرشيفية - اعمال
صورة أرشيفية - اعمال منافية للآداب

بعيدا عن الأنظار اتخذ سائق وزوجته شقة بإحدى قرى مركز الفتح في أسيوط لإدارتها في الأعمال المنافية للآداب لممارسة الدعارة بالاتفاق مع إحدى الفتيات تدعى سماره وشهرتها " يسر " في العشرينات من عمرها قادمة من أحد الأحياء بمحافظة القاهرة لممارسة الرزيلة بالاتفاق مع السائق وزوجته مقابل 200 جنيه للدور يتقاسموها معا في مقابل قيام السائق وزوجته باستقطاب الرجال إليها. ولكن لم يستمر كثيرا مشروعهم الإجرامي بعدما راود الشك جيرانهم وقاموا بالاتصال بصاحب الشقة الذي حضر وقام بمساعدة الجيران بضبطهم في أوضاع منافية للآداب خالعين ملابسهم وأغلقوا باب العمارة حتى أن جاءت الشرطة وتمكنت من ضبطهم.    

بلاغ لمركز شرطة الفتح 

تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة الفتح بأسيوط بلاغا من " مصطفى  . ع . م " 27 عاما صاحب عقار بإحدى قرى مركز الفتح في أسيوط يتهم فيه مستأجر شقة وزوجته بقيامهما بإدارة الشقة في الأعمال المنافية للآداب " الدعارة " عن طريق استقطاب النساء الساقطات لممارسة الرزيلة مع الرجال راغبي المتعة بمقابل مادي دون تمييز وتقاسمهم الأجر مع النساء الساقطات داخل الشقة وتمكن الأهالي من ضبط 3 رجال وامرأتين بينهم مستأجر الشقة وزوجته حال ممارستهم الرزيلة داخل الشقة .

بدون ملابس وفي وضع مخل بالآداب 

وقال صاحب العقار في التحقيقات إنني أمتلك عقار بإحدى قرى مركز الفتح وقمت بتأجير شقة بالعقار للمدعو " مصطفى . ن . أ " يعمل سائق لمدة سنة من 1 مارس 2022 حتى 1 مارس 2023 واتصل علي أحد جيراني ويدعى " محمود . م . م " وقال لي تعالى الحق البيت بيحصل فيه وضع مريب وفي رجال طالعه فوق وبتنزل وأشكالهم غريبة وتردد سيدات غير المتعارف عليهم ذهبت إلى العمارة وصعدت إلى الشقة وكان معي أحد الجيران الذي أبلغني وعدد من الأهالي بالشارع وقمت بالطرق على الباب فتح لي " مصطفى . ن . أ " مستأجر الشقة ونظرت داخل الشقة شاهدت 3 رجال وامرأتين منهم زوجة المستأجر كانوا قاعدين داخل الشقة وكانت زوجة المستأجر ترتدي بيجامة وتجلس بشعرها وكانت فتاة أخرى بجوارها كان جسمها العلوي عريان بدون ملابس وكانت تجلس على رجل أحد الرجال وعند مشاهدتي قاموا بارتداء ملابسهم مسرعين ونزل الرجالة من العمارة ولكن نزلت قبلهم مسرعا أغلقت باب العمارة بالمفتاح واتصلت بالنجدة والتي حضرت وألقت القبض على الرجال والسيدتين واصطحبتهم إلى مركز الشرطة.

استقطاب النساء الساقطات لممارسة الرزيلة 

وكشفت تحريات مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية امن أسيوط قيام كلا من " مصطفى  . ن . أ " سائق وزوجته " إيمان . ا .م " استئجار شقة من " مصطفى  . ع . م " بإحدى قرى مركز الفتح لإدارتها في تسهيل ممارسة الدعارة عن طريق استقطاب النساء الساقطات لممارسة الرزيلة مع الرجال راغبي المتعة بمقابل مادي بدون تمييز كما توصلت التحريات إلى قيام المدعوة " سمارة . م . أ " 22 عاما ، وشهرتها " يسر " مقيمة بأحد الإحياء في القاهرة بممارسة الدعارة مع راغبي المتعة من الرجال الذين يقومان مستأجر الشقة وزوجته بجلبهما إليها داخل الشقة بمقابل مادي دون تمييز، كما توصلت التحريات إلى أن الثلاثة رجال الذي قام بضبطهما صاحب الشقة وألقت شرطة النجدة القبض عليهم هم " مصطفى . أ . ع " و أحمد . م . م " و " محمد . ح . ث " كانوا داخل الشقة لممارسة الدعارة مع المتهمة " يسر " وقام مستأجر الشقة باستقطابهم لممارسة الرزيلة بمقابل مادي يقوم مستأجر الشقة باقتسامه مع المدعوة " يسر " .

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200 جنيه للدور 

واعترف مستأجر الشقة في التحقيقات بقيامه في باستقطاب الرجال من راغبي ممارسة الرزيلة لممارسة الدعارة مع " يسر " بالاتفاق معها مقابل 200 جنيه واقتسام المبلغ مناصفة فيما بينهم.

واعترف أحد المتهمين ويدعى " أحمد . م . م " قائلا : أنا كنت متفق مع مستأجر الشقة على ممارسة الدعارة مع " بنت " وقام باصطحابي إلى الشقة مقابل مبلغ 200 جنيه منهم 100 للبنت و 100 لمستأجر الشقة وزوجته . 

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