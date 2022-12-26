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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعلاج السمنة وتشوهات القوام.. تكريم المشاركين فى مبادرة صحتك بالدنيا بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كرم الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي و الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشاركين بمبادرة "صحتك بالدنيا " التى تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة كمبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام اليوم الإثنين، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

شمل برنامج الندوة محاور رئيسية و هى التغذية و اللياقة الصحية و تشوهات القوام وكيفية علاجها و إجراء تحاليل طبية قياسات انثروبومترية للمشاركين، و بدأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بأن البرنامج انطلق ضمن مبادرة الرئيس السيسي  للكشف المبكر عن أمراض السمنة و لذلك تشهد الفترة الحالية اهتمام كبير بين جميع الفئات العمرية بالرياضة،و إن كان جيل الشباب أكثر فئة عمرية تعانى من تشوهات القوام بسبب الممارسات الحياتية اليومية الخاطئة و أجريت القياسات الانثروبومترية على المشاركين التى شملت قياس " الضغط، السكر، الوزن، الطول، الدهون، كتلة الجسم " .

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة  الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم  و الدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات و كابتن محمود البنا الحكم الدولي، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور محمود بسيوني مدير وحدة الطب الرياضي و قيادات مديرية الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة كفر الشيخ أشرف صبحي محافظ كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية وزير الشباب والرياضة

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