إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن رحلة "مهان إيران دبليو563" الايرانية تم تحويلها إلى جزيرة كيش قبل أن تكمل طريقها إلى دبي بعد ذلك بساعتين.

وأكد أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي، أن السلطات الإيرانية أوقفت طائرة كانت تستقلها عائلته خلال رحلة من طهران إلى دبي، في جزيرة كيش بشكل مفاجئ.

وقال دائي، الذي صودر جواز سفره الخاص لفترة وجيزة خلال وقت سابق من هذا العام بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، إن زوجته وابنته غادرتا العاصمة طهران بشكل قانوني قبل أن تتوقف الرحلة بشكل مفاجئ في جزيرة كيش، حيث استجوبتهما السلطات الإيرانية، بحسب أسوشيتد برس.

وأضاف دائي أن عائلته خططت للسفر إلى دبي والعودة لإيران الأسبوع المقبل.

ولم يصدر تعليق من شركة الطيران أو السلطات الإيرانية.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات غيرت مسار رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي، الاثنين، لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي دائي، وهو من الداعمين للاحتجاجات، من مغادرة البلاد، بحسب رويترز.

وأغلقت السلطات هذا الشهر متجرا للحلي ومطعما يمتلكهما دائي بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي، وفقا لرويترز.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء شبه الرسمية بأن حظر السفر قد فُرض على زوجة دائي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب دعمها للاحتجاجات.

وقالت إنها حاولت تجاوز الحظر بشكل غير قانوني دون الخوض في أي تفاصيل وأن وجهتها النهائية كانت الولايات المتحدة.

ويعد علي دائي أبرز لاعب كرة قدم في إيران وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وسبق له الاحتراف الخارجي في ألمانيا وعدد من دول الخليج العربي.