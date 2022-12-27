عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

صدى البلد

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن رحلة "مهان إيران دبليو563" الايرانية تم تحويلها إلى جزيرة كيش قبل أن تكمل طريقها إلى دبي بعد ذلك بساعتين.

وأكد أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي، أن السلطات الإيرانية أوقفت طائرة كانت تستقلها عائلته خلال رحلة من طهران إلى دبي، في جزيرة كيش بشكل مفاجئ.

وقال دائي، الذي صودر جواز سفره الخاص لفترة وجيزة خلال وقت سابق من هذا العام بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية في إيران، إن زوجته وابنته غادرتا العاصمة طهران بشكل قانوني قبل أن تتوقف الرحلة بشكل مفاجئ في جزيرة كيش، حيث استجوبتهما السلطات الإيرانية، بحسب أسوشيتد برس.

وأضاف دائي أن عائلته خططت للسفر إلى دبي والعودة لإيران الأسبوع المقبل.

ولم يصدر تعليق من شركة الطيران أو السلطات الإيرانية.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات غيرت مسار رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي، الاثنين، لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي دائي، وهو من الداعمين للاحتجاجات، من مغادرة البلاد، بحسب رويترز.

وأغلقت السلطات هذا الشهر متجرا للحلي ومطعما يمتلكهما دائي بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي، وفقا لرويترز.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء شبه الرسمية بأن حظر السفر قد فُرض على زوجة دائي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب دعمها للاحتجاجات.

وقالت إنها حاولت تجاوز الحظر بشكل غير قانوني دون الخوض في أي تفاصيل وأن وجهتها النهائية كانت الولايات المتحدة.

ويعد علي دائي أبرز لاعب كرة قدم في إيران وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وسبق له الاحتراف الخارجي في ألمانيا وعدد من دول الخليج العربي.

الولايات المتحدة لاعب كرة قدم الرحلات الجوية أسطورة كرة القدم العاصمة طهران السلطات الإيرانية شركة الطيران الهداف التاريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

موضوعات متعلقة

بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة القرن

بيلاروسيا.. الحكم على سباحة أوليمبية سابقة بالسجن 12 عاما بتهمة الإضرار بالأمن القومي

السويد: لا نملك أي دليل ملموس على حادث تفجير نورد ستريم

أردوغان: توقعات بانخفاض التضخم السنوي لتركيا إلى 30٪ بنهاية 2023

مصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشديدة

توقعات التضخم في كوريا الجنوبية تصل أدنى مستوى لها في 7 أشهر

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

بيرو تعتقل ستة جنرالات متورطين في قضايا فساد مع الرئيس المخلوع كاستيلو

ترشيحاتنا

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ