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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي

جامعة طيبة
جامعة طيبة

أعلن  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، للعام الدراسي 2022 / 2023م، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف إيمان دردير، مسئول رعاية الطلاب.

أسفرت المسابقة عن فوز الطالب عمرو فايز حسن، الطالب بكلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي، فيما فازت الطالبة دينا محمد الأمين، الطالبة بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

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وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن المسابقة تأتي فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المتنوعة، لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية الاجتماعية، وحث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف الموهوبين في كافة المجالات، الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

وأكدت إيمان دردير، أن المسابقة السنوية لاختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة لهذا العام تنافس فيها 10 من الطلاب والطالبات، للفوز بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعة، لتمثيل الجامعة في المسابقات القمية على مستوى الجمهورية، موضحة أن شروط المسابقة ارتكزت على أن يكون الطالب من المشاركين في المجالات المتنوعة للأنشطة الطلابية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية.

 

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