كاميرا 200 ميجا بيكسل.. المواصفات الكاملة لعملاق سامسونج Galaxy S23 Ultra

أفادت تقارير جديدة أن هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra والمقرر إطلاقه بداية شهر فبراير القادم سيحصل على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل مخصص للكاميرا الرئيسية مقارنة بمستشعر 108 ميجابكسل لسابقه Galaxy S22 Ultra.

وبحسب صحيفة The Economic Times فإن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra سيأتي بعدد من الألوان الغير تقليدية منها اللون الأخضر، والذهبي الفاتح أو الذهبي الوردي، بالإضافة إلى أن الهاتف سيحصل على ميزة مهمة للغاية وهي مستشعر للبصمة يعمل بالموجات فوق الصوتية.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة، مع جودة QHD، وسطوع 2100 شمعة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ودعم +HDR10، ودقة شاشة 1440 × 3080 بكسل.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra أول كاميرا رئيسية له دقة 200 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بجودة 8K، مع كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابكسل، مع كاميرا مقربة دقة 10 ميجا بيكسل بتقريب 3x احترافي وأخرى دقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت و 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت كحد أدنى، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.