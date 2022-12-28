نشرة المرأة| أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهيفاء وهبي تثير الجدل بفستان غريب احتفالاً بالكريسماس

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:



شاركت الفنانة أحلام جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وأثارت الفنانة أحلام الأنظار برشاقتها وظهورها بخسارة وزن واضحة في أحدث جلسة تصوير بملابس كلاسيك باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتداول قصة "البلوجر" رهف الشامي التي تزوجت من زوج صديقتها المقربة.

وهو ما دفع البلوجر رهف و خطيبها بنشر فيديو عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بعنوان “الحقيقة كاملة”..

عندما تفكرين في تناول العصائر ، ربما لا يكون عصير الجزر هو أول ما يتبادر إلى الذهن.. وتعتبر عصائر البرتقال والتفاح والعنب والأناناس أكثر شيوعًا.. ومع ذلك ، إذا لم تكن من مُحبي تناول الجزر في الطعام، فيمكنك تحويله إلى مشروب لذيذ والاستفادة من جميع الفوائد الصحية! على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدك في التخلص من الأنفلونزا بشكل أسرع إليك أبرز فوائد تناول عصير الجزر وفقا لموقع برايت سايد ..

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام احتفالا بالكريسماس.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بلوك غريب غير تقليدي، بفستان يشبه زينة أعياد الميلاد، وإطلالة جريئة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .