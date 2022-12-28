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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهيفاء وهبي تثير الجدل بفستان غريب احتفالاً بالكريسماس

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:
 

أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

شاركت الفنانة أحلام جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وأثارت الفنانة أحلام الأنظار برشاقتها وظهورها بخسارة وزن واضحة في أحدث جلسة تصوير بملابس كلاسيك باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

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وهو ما دفع البلوجر رهف و خطيبها بنشر فيديو عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بعنوان “الحقيقة كاملة”..

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هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان غريب احتفالاً بالكريسماس |شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام احتفالا بالكريسماس.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بلوك غريب غير تقليدي، بفستان يشبه زينة أعياد الميلاد، وإطلالة جريئة لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .

الفنانة احلام مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة هيفاء وهبي الناحية الجمالية

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