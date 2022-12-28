تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمصالحة الجماهير والفوز في هذه المباراة بعد ما تعادل في المباراة الماضية أمام سموحة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، برونو سافيو، محمد شريف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.