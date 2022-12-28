تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1570 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.5% بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وبنسبة بلغت 1.7% ، إذ تسيطر حالة من الهدوء على الأسواق العالمية قبيل عطلة أعياد الميلاد.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا، لتسجل مستوى 1800 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1794 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1346 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1099 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 12560 جنيهًا.



أشار، إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1610 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1809 دولارات، واختتمت مستوى 1832 دولارًا.



أضاف، إمبابي، أن الأسواق المحلية تترقب انتعاشًا في المبيعات مع احتفالات أعياد الميلاد، على الرغم من ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن طرح الشركات مشغولات ذهبية بأوزان منخفضة قد يحفز حركة المبيعات بالأسواق، سواء للمقبلين على الزواج او الراغبين في تقديم الهدايا.

بينما يشهد الطلب على السبائك والجنيهات بغرض الاستثمار حالة من التباطؤ، مع تخوفات من حالة الارتباك التي تشهدها السوق بعد ارتفاع أسعار الذهب لمستويات بلغت 1960 جنيهًا ثم تراجعها مرة أخرى للمستويات الخالية.

أسعار الذهب عالميا اليوم

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم 28 ديسمبر 2022، وخسرت أسعار الذهب بنحو 2.5 دولار في التعاملات الفورية.



وبحسب شاشة أسعار الذهب فقد نزل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل أسعار الذهب إلى 1811.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "06:45 صباحاً بتوقيت مصر".

وانخفضت العقود الآجلة لـ سعر الذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.24% تعادل 4.35 دولار ليصل سعر الذهب إلى 1818.85 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.05% إلى 24.2 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.78% إلى 1815دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1027.65 دولار.