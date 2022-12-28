بعد وصول أول شحنة مصرية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28-12-2022

أعلنت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتمام أول شحنة تصديرية لـ مشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وسيتم تصديرها للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو ".

وارتفع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 28-12-2022، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2022 بعد تصدير ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28-12-2022، وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 قيمة 219.33 ريال مقارنة بـ 217.58 ريال سعودي. ريال سعودي بداية تعاملات أمس

سعر الذهب اليوم عيار 22

وسجل سعر الذهب في السعودي عيار 22 نحو 201.05 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي صدرت مصر منه اول شحنة للسعودية معفاه من الرسوم 191.91 ريال سعويد مقارنة بـ 190.38 أمس

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 219.33 ريال $58.34 سعر الذهب عيار 22 201.05 ريال $53.48 اسعار الذهب عيار 21 191.91 ريال $51.05 اسعار الذهب عيار 18 164.50 ريال $43.76 سعر الذهب عيار 14 127.94 ريال $34.03 سعر الذهب عيار 12 109.66 ريال $29.17 اسعار أوقية الذهب 6,821 ريال $1,814 اسعار جنيه الذهب 1,535 ريال $408.40 اسعار كيلو الذهب 219,326 ريال $58,341

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر الذهب في السعودية عيار 18 نحو 164.50 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيم 127.94 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاربعاء مسجلا 1.535 ريال