متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

تذبذبت أسعار الذهب كثيرًا في الآونة الأخيرة حتى بدأ المواطنون والشباب المقبلون على الزواج في تجنب شراء المعدن الأصفر، واتجه أحد الشباب إلى شراء شبكة عروسته من معدن الفضة في حركة أثارت إعجاب الكثيرين.

على الرغم من وجود بدائل عن الذهب، إلا أنه مازالت هناك تساؤلات عن أسعاره، وهل ستنخفض مرة أخرى، أم ستظل ترتفع بلا حدود مثلما يحدث في الأيام الحالية؟!.. حتى تساءل البعض هل يمكن أن يعود سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه مرة أخرى أم لا؟…

هدوء في أسعار الذهب

أوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك هدوءًا نسبيًا في أسعار الذهب، وأن حركة الشراء في زيادة، لافتًا إلى أن سعر الذهب في البورصة العالمية شهد ارتفاعًا بقيمة 25 دولارًا.

وأشار هاني ميلاد في مداخلة تليفزيونية، أن انخفاض الأسعار يدعو لخوف المواطنين من الإقبال على الشراء على عكس الإقبال الكبير عند ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 تخطى 1550 جنيهًا، متوقعًا ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب بعد اجتماع البنك المركزي

سجّل سعر الذهب اليوم بعد اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاضًا على مستوى جميع الأعيرة حيث

سجّل الجرام من عيار 24 من الذهب سعر 1771 جنيهًا.

وسجّل الجرام من عيار 21 سعر 1550 جنيهًا

بينما سجّل الذهب عيار 18 سعر 1328 جنيهًا للجرام

هل سينخفض سعر الذهب في 2023؟

يشغل موعد انخفاض سعر الذهب تفكير الكثيرين، مع تساؤلات عن هل سينخفض سعره في العام المقبل 2023، حتى توقع “نادي نجيب”، سكرتير في شعبة الذهب، أن سعر المعدن الأصفر سوف يشهد صعودًا وهبوطًا لأنها ذات سلعة دولية وتتأثر بالعوامل الدولية والاقتصادية بالدول.

وأشار نادي نجيب إلى أن سوق الذهب في مصر في العام القادم 2023 سوف تشهد حالة من الاستقرار نوعًا ما، وهذا الأمر يترتب على الأحداث العالمية.

فيما توقع رئيس استراتيجية السلع في ساسكو أولية هانسن أن سعر الذهب الفوري قد يتجاوز 300 دولار للأونصة في العام المقبل 2023، أي أعلى من سعره الحالي البالغ 1797 دولارًا للاونصة، حيث يوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة في سعر الذهب تضع الارتفاع على ثلاثة عوامل هي «عقلية اقتصاد الحرب المتزايدة، واستثمار كبير في أولويات الأمن القومي الجديدة، وزيادة السيولة العالمية».