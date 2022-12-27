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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ضرب عروسته قدام القاعة.. لماذا أخُلي سبيل عريس المحلة ؟

صدى البلد

شهدت قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية، بتعدي عريس على عروسته وشقيقها بالضرب المبرح بمجرد انتهاء حفل الزفاف الخاص بهما على الفور، حيث نشبت مشادة كلامية وتطور الخلاف بينهما للضرب وتحرير محضر… 

بعد انتهاء حفل زفاف عروسين في محافظة الغربية، نشب خلاف كبير بينهما، إلى أن تعدى العريس على عروسته وشقيقها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بهما، حيث نشبت مشاهدة كلامية بينهما وتطور الخلاف بسبب من سيجلس في الكرسي الأمامي في السيارة الخاصة بزفاف العروسين، هل شقيقة العريس أم والدة العروس، ما دفع العروس إلى تحرير محضر ضد العريش بمركز شرطة المحلة.

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تسبب الخلاف الذي نشب بين عروسي المحلة إلى إصابة العروس بكدمات في الوجه، وإصابات في أماكن متفرقة من الجسم، نتيجة الضرب المبرح، وحررت العروس محضر بالواقعة ضد زوجها، لكن كانت المفاجاة أن تم إخلاء سبيله فما السبب؟ 

إخلاء سبيل عريس المحلة

كانت الاجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عريس المحلة المتهم بضرب زوجته وشقيقها ليلة زفافهما، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8813 لسنة 2022.

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عريس المحلة، توقع الكثيرين أنه لن يتم الإفراج عنه بسهولة خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها.

تكرار ازمة عروس الإسماعيلية 

 تُشبه واقعة عروس المحلة كثيرًا واقعة عروس الإسماعيلية التي تصالحت مع زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب عقب خروجها من الكوافير ثم تم الصلح بينهما وعاشت معه في بيت الزوجية لمدة 9 أشهر مليئة بالإهانة والتعذيب، حتى انتهى الأمر بينهما فى ساحة المحكمة، فهل تتكرر أزمة عروس الإسماعيلية؟.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التعجب من سرعة الإفراج عن زوج عروس المحلة التي تعدى زوجها عليها بالضرب المبرح بعد انتهاء الفرح، خاصة وانها تُشبه كثيرًا أحداث واقعة عروس الإسماعيلية التي تحملت الكثير من المتاعب في حياتها الزوجية بسبب تنازلها عن المحضر الذي سبقت وحررته تجاه زوجها عقب ضربه لها، ما أثار حالة من الغضب والمطالبات بعقاب عريس المحلة.

 

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