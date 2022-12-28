440 جنيهًا مرة واحدة هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقوة؛ مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، إذ تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 440 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار الاثنين الماضي ،حيث سجل 13,280 جنيها فيما سجل اليوم 12,840 جنيها.

وتراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 900 جنيه بعدما تخطى الألف جنيه في وقت سابق.

جاء لك على على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 2360 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وشهد سعر عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل 1,575 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 325 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 900 جنيه، وعيار 14 سجل 1,070 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,814 دولارا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,814.86 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

وفي السوق المصرية من جديد، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في موجة خسارة هي الأعلى في تاريخه ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,834 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,605 جنيهات، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,376 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,070 جنيهًا.

الذهب

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,834 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1605 جنيهات بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,350 و 1,376 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وتعتبر أسعار المعدن الثمين بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم فيه خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1575 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1605 جنيهات.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1605 جنيهات اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، محل بحث الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1605 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء: 1,834 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1575 جنيهًا للبيع و 1605 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,376 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,070 جنيها

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 12,840 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1814 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويعتبر سعر المعدن اليوم الأربعاء بالمصنعية مختلف ومتغير من محل صاغة لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ولعل ما يبحث عنه الكثير من الراغبين في الشراء هو سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.