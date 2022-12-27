عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقوة؛ مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، إذ فقط عيار 21 370 جنيها من أعلى سعر في هذا اليوم، فيما فقد 100 جنيه مقارنة بأسعار الأمس ، و تراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 874 جنيها بعدما تخطى الألف جنيه في وقت سابق.

وتراجع الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجّل 13,280 جنيها، فيما سجّل اليوم 12,480 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع بقيمة 2720 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وشهد سعر عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل 1,530 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 370 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 874 جنيها، وعيار 14 سجل 1,040 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجع السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,798 دولارا بعد 1815 الخميس الماضي وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب هبوطا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,798.45 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

وفي السوق المصرية من جديد، هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في موجة خسارة هي الأعلى في تاريخه ، وسجل الجرام عيار 24 :1,783 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,560 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,337 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,040 جنيهًا.

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,783 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,560 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,337 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وتعتبر أسعار المعدن الثمين بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم فيه خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1560 جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1560 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

ولعل سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار المعدن الثمين خاصة عيار 21، محل بحث الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1560 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,783 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1530 جنيهًا للبيع و 1560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,337 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,040 جنيها

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 12,480 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,798 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

سعر المعدن اليوم بالمصنعية مختلف ومتغير من محل صاغة لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ولعل ما يبحث عنه الكثير من الراغبين في الشراء هو سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.