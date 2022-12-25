نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد بقوة؛ مقارنة بالأمس وأعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، فيما تراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 966 جنيها بعد 931 جنيها بعدما تخطى الالف جنيه في وقت سابق.

فيما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 960 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي إذ سجّل 14,240 جنيها، فيما سجّل اليوم 13,280 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع بقيمة 1960 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وشهد سعر عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل 1,630 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 270 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 966 جنيها، وعيار 14 سجل 1,107 جنيهات.

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجع السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,798 دولارا بعد 1815 الخميس الماضي وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب هبوطا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,798.45 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات المصرية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,660 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,423 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,107 جنيهًا.

الذهب

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,897 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,660 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,397 و 1,423 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1630 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1660 جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1660 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الكثير من المصريين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن الثمين خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأحد ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1660 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 1,897 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1630 جنيهًا للبيع و 1660 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,423 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,107 جنيهات

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,280 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,798 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أما عن أسعار الذهب اليوم الأحد بالمصنعية فتكون مختلفة ومتغيرة من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويعتبر سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، محل اهتمام الكثير من الراغبين في الشراء والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.