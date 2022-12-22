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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر ضخمة.. الذهب يواصل تراجعه الكبير عالميا

الذهب والدولار
الذهب والدولار

خسر الذهب نقطة كاملة، اليوم الخميس، ليخسر 20.75 دولارًا وتتداول الآن عقوده الآجلة عند 1804.95 دولارًا.

وتزامن ذلك مع خسائر عنيفة في وول ستريت حيث انخفض مؤشر ناسداك بـ 2.82% ومعه داو جونز الذي هبط بـ 1.50% خاسرًا 500 نقطة وإس آند بي 500 بـ 1.96%.

تراجع شديد في أسعار الذهب عالميًا

الدولار يضرب بقوة.. عملة إيران تسجل أكبر تراجع في تاريخها

وعلى الناحية الأخرى، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.28% ليسجل 104.145 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو الذي خسر 0.14% من قيمته مقابل الدولار.

وقلص صعود الدولار من مكاسب خام النفط ليهبط إلى 78.44 دولارًا للبرميل، فيما هبط نفط برنت هامشيًا إلى 82.14 دولارًا للبرميل.

الدولار الأمريكى اليورو العملات الاجنبية الذهب وول ستريت

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