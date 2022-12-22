خسائر ضخمة.. الذهب يواصل تراجعه الكبير عالميا

خسر الذهب نقطة كاملة، اليوم الخميس، ليخسر 20.75 دولارًا وتتداول الآن عقوده الآجلة عند 1804.95 دولارًا.

وتزامن ذلك مع خسائر عنيفة في وول ستريت حيث انخفض مؤشر ناسداك بـ 2.82% ومعه داو جونز الذي هبط بـ 1.50% خاسرًا 500 نقطة وإس آند بي 500 بـ 1.96%.

وعلى الناحية الأخرى، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.28% ليسجل 104.145 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو الذي خسر 0.14% من قيمته مقابل الدولار.

وقلص صعود الدولار من مكاسب خام النفط ليهبط إلى 78.44 دولارًا للبرميل، فيما هبط نفط برنت هامشيًا إلى 82.14 دولارًا للبرميل.