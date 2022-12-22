تراجع شديد في أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن اقتصاد البلاد انتعش بشكل أسرع من التقديرات السابقة، مما عزز الدولار ومن المحتمل أن يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مسار أكثر حرصا لمكافحة التضخم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 1٪ إلى 1795.36 دولارا للأونصة بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.2٪ إلى 1803.70 دولارا.

وارتفعت المطالبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في حين انتعش الاقتصاد بشكل أسرع في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 3.2٪ مقابل 2.9٪ المقدرة سابقا.

وقال جيفري سيكا، الرئيس التنفيذي لشركة Circle Squared Alternative Investments: “تشير الأرقام الاقتصادية التي نراها إلى أنه من المرجح أن تكون هناك زيادة أطول في أسعار الفائدة”.