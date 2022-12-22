سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

يتساءل عدد من المواطنين عن اسباب تراجع اسعار الذهب وذلك بعد تراجعه مقارنة بأعلى سعر سجله الخميس الماضي 15 ديسمبر الجاري، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار السبت الماضي إذ سجّل 14,880 جنيها، فيما سجّل اليوم 14,240 جنيهًا، بينما فقد 940 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسباب تراجع أسعار الذهب

قال وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تراجع اسعار الذهب سوف يعود بالايجاب علي المستهلك ويجب علي التجار الالتزام بخفض اسعار الذهب بعد تراجع سعر الدولار.

وارجح “عزت” لـ"صدى البلد" سبب تراجع سعر الذهب خفض الطلب على الذهب خلال الآونة الاخيرة وتراجع سعر الدولار حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وسبب زيادة اسعار الذهب خلال الفترة الماضية زيادة الطلب وتهافت التجار والمواطنين لشرائه بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة حيث ان هناك علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

ومن جانبه أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ صدي البلد أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الاخرى وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي الامر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا:" تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج و يتيح فرصة شراء احتياجاتهم منه فمن يرغب في الزواج عليه ان يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل ان يرتفع مره اخرى ويسبب عبء مالي عليه".

سجّلت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضًا ؛ مقارنة بأعلى سعر سجلته الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار السبت الماضي إذ سجّل 14,880 جنيها، فيما سجّل اليوم 14,240 جنيهًا، بينما فقد 940 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1,740 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 160 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,187 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

استقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا بعد 1818 أمس وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام، 1,815.62 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسجل الجرام عيار 24 : 2,034 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1780 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,526 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,187 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,034 بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1780 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,491 و 1,526 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون في الخطوبة والذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1740 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1780 جنيهًا.

وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.