رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم الأحد في الانخفاض بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث تراجع سعر عيار 21 بقوة ليفقد 100 جنيه، فيما عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1200 جنيها مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجل حينها 15200 جنيهًا ، بينما سجّل اليوم 14,400 جنيه ، بينما فقد 480 جنيها مقارنة بأسعار الأمس السبت والتي سجلت 14,880 جنيها.

وسجل سعر سعر الجرام عيار 21 اليوم 1,750 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 150 جنيها، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1000 جنيه، وعيار 14 سجل 1,200 جنيه.

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أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,793 دولارا بعد 1808 دولارات الخميس، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام، 1,793.30 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية مرة آخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,057 جنيهًا بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,800 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,543 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,200 جنيهًا.

الذهب

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سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 18-12-2022

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,057 بعد 2,143 جنيهًا للشراء أول أمس.

وهبطت أسعار الأصفر ، وسجل عيار 21 : 1,800 جنيه بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,500 و 1,543 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويبحث الراغبون في الخطوبة والمواطنين الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1750 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,800 جنيه.

وشهدت أسعار الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1800 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى المواطنون بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأحد، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1800 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 2,057 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1,750 جنيهًا للبيع و1,800جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1543 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,200 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 14,400 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,793 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الأحد بالمصنعية متغيرة من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الملايين بشكل يومي بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.