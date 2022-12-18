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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 18-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر أشهر أعيرة الذهب انتشارًا وهو  سعر جرام الذهب عيار 21  مُسجلاً نحو 1650 جنيهًا للشراء و 1700 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 18-12-2022.

 

سعر الذهب عيار 24


بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي فئة نحو 1886 جنيهًا للشراء و 1943 جنيهًا للبيع.

أقل سعر لشراء الذهب اليوم السبت 17-12-2022

استقرار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. مستشار التموين يزف بشرى


عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1414 جنيها للشراء و 1133 جنيها للبيع.


سعر عيار 14


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الأدني فئة نحو 1100 جنيه للشراء و1133 جنيها للبيع.


استقر السعر 

شهدت أسعار الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية بدون أي تغيير بالرغم من تذبذب قيمة المعدن الأصفر أمس في السوق.
 


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للشراء و 13.6 ألف جنيه للبيع.


كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للشراء و 1.942 مليون جنيه للبيع.


أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للشراء و 60.423 ألف جنيه للبيع.

شعبة الذهب والأسعار


وطالبت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بضرورة رفع القيود على تصدير المشغولات الذهبية منذ 5 سنوات، والقيود والأعباء المالية على المشغولات الذهبية تمنعنا من المنافسة العالمية.


واعتبرت الشعبة بأن هناك اعتقادًا خاطئاً بأن تصدير المشغولات الذهبية سيؤثر على خام الذهب في مصر"، موضحا أن تصدير المشغولات الذهبية سيساهم في رفع الإنتاجية في مصر.


وأضافت أن  أي دولة تصدر موادها خام يبقى قطاعها فاشل، وأي قطاع في مصر يقوم بتصدير خاماته هو قطاع فاشل.


واعتبرت الشعبة أن تصدير الذهب خام فشل، ولكن تصديره كمشغولات سنستفيد منه توظيف عمالة وتزويد قيمة مضافة، مؤكدا أن تصدير المشغولات الذهبية بداية طريق النجاح ووضع مصر على سلم الارتقاء في ترتيبها العالمي لتصدير المشغولات.

الذهب والمصنعية


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

 

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