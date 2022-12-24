720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت بقوة؛ مقارنة بالأمس وكذلك أعلى سعر وصل إليه لأصفر الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي، فيما تراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 966 جنيها بعد 1000 جنيه بالأمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 720 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجّل 14,240 جنيها، فيما سجّل اليوم 13,520 جنيها، بينما فقد 1680 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1,670 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 230 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 966 جنيها، وعيار 14 سجل 1,127 جنيهًا.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 - 12 - 2022

أسعار الذهب عالميًا

هبط السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1804 دولارات بعد 1815 أول أمس وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب هبوطا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,804.55 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية من جديد ، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم السبت ، وسجل الجرام عيار 24 :1,931 جنيهًا بعد 2,000 جنيه بدون مصنعية أمس، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,670 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,449 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

الذهب

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,931 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,690 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,431 و 1,449 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبون في الخطوبة والذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1670 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1690 جنيهًا.

وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1690 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

ويذكر أن سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الكثير من المصريين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم السبت ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1690 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 1931 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1670 جنيهًا للبيع و 1690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,449 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,127 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,520 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1805 دولارات.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أما عن أسعار الذهب اليوم السبت بالمصنعية فتكون مختلفة ومتغيرة من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويعتبر سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، محل اهتمام الكثير من الراغبين في الشراء والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.