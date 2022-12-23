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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 - 12 - 2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 - 12 - 2022 ؛ بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأيام الماضية، وسجلت   أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ليسجل 1,770 جنيه مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 986 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,150 جنيهًا.

سعر الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13800 جنيه.

 

أسعار الذهب فى مصر


وسجل الجرام عيار 24 : 1,971 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1770 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,491 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,160 جنيها.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1740 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 و 1,491 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة


وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15  ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميًا

وهبط السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جرام،  1,815.40 دولارا.

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