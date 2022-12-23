الذهب يواصل الانخفاض.. آخر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشكل يومي عن أسعار الذهب التى تشهد انهيار فى الفترة الحالية، فكل يوم هناك انخفاض كبير فى أسعرا لذهب، والمتخصصين أكدوا أنه قبل نهاية العام سيكون هناك انخفاضات كثيرة.

الذهب

وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب، تشهد فى هذه الفترة انخفاض، بعد أن سجلت من قبل ارتفاع، موضحًا أن آخر سعر لـ الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا سجل 1700 جنيه، وعيار 18 يسجل 1460، وعيار 24 سجل 1900 جنيه للجرام.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سينخفض الذهب أكثر وسيصل لـ السعر العادل، وأن الجميع عليهم أن يطمئنوا، “ وسينخفض الذهب أكثر و أكثر قبل نهاية العام الحالي”.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عيار 18 مصنعيته أغلي من عيار 21، وعيار 21 به شغل شعبي، أو شغل مميز، وأشار إلى أن أسعار الذهب بمصر مرتبطة بالسعر العالم.

خسائر الذهب

وأكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب مكسبه فى وجود الذهب بالمحل، وليس وجود المال.

ولفت إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، وأوضح أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.

وتابع: "التاجر هو أكثر تضررًا بسبب أسعار الذهب الأخيرة ورد الإعلامي سيد علي: نلم ليكم على الهواء، بعد الخسارة".

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن مصنعية جرام الذهب أصبحت معروفة للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.