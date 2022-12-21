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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب: مصنعية الجرام معروفة للجميع ولايستطيع أي تاجر تحديد سعرها من نفسه|فيديو

الذهب
الذهب

أكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.

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وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن تاجر الذهب مكسبه فى وجود الذهب بالمحل، وليس وجود المال.


ولفت إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، وأوضح أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.


وتابع: "التاجر هو أكثر تضررًا بسبب أسعار الذهب الأخيرة ورد الإعلامي سيد علي: نلم ليكم على الهواء، بعد الخسارة".


وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن مصنعية جرام الذهب أصبحت معروفة للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.
 

 

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