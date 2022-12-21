عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة قبل نهاية العام.. أسعار الذهب تشهد انخفاضات جديدة| فيديو

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم تتراجع.. أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الجميع سيسعد قبل نهاية العام الحالي، وسيكون هناك تراجع أسعار الذهب.

 

txt

سعر كيلو الذهب بكم اليوم.. الشعبة ترد

txt

شعبة الذهب: مصنعية الجرام معروفة للجميع ولايستطيع أي تاجر تحديد سعرها من نفسه|فيديو

txt

الذهب رايح على فين.. الشعبة توضح العوامل المؤثرة في السعر| فيديو

txt

التموين: وجود الذهب في البورصة يعطي استقرارا ودفعة قوية| فيديو

أسعار الذهب اليوم تتراجع وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد قرار البنك المركزي الرائع، بشأن تصدير الذهب الخام، كان له دور فى تراجع الأسعار.

ولفت إلى أن الارتفاع السابق فى أسعار الذهب ووصولها لـ 1800 جنيه كان غير مبرر، وكان صعبا للغاية، ولكن أسعار الذهب الأن تتراجع وعيار 21 يسجل 1650 و عيار 18 يسجل 1414.

 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سينخفض الذهب أكثر و سيصل لـ السعر العادل، وأن الجميع عليهم أن يطمئنوا، “ سينخفض الذهب أكثر و أكثر قبل نهاية العام الحالي”.

 

أكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن تاجر الذهب مكسبه فى وجود الذهب بالمحل، وليس وجود المال.


ولفت إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، وأوضح أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.


وتابع: "التاجر هو أكثر تضررًا بسبب أسعار الذهب الأخيرة ورد الإعلامي سيد علي: نلم ليكم على الهواء، بعد الخسارة".


وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن مصنعية جرام الذهب أصبحت معروفة للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.
 

الذهب صناعة الذهب اسعار الذهب تراجع أسعار الذهب التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية .. تفاصيل

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

حذرناها وزعلت مننا| تفاصيل جديدة في حادث مقتل مشرفة عمال بورسعيد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

أسوة بالأهلي.. متى يشارك الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية؟

ترشيحاتنا

هل أثرت التغيرات المناخية على موعد بداية الشتاء في مصر؟.. الأرصاد تكشف

هذا التصرف اعتداء على نعمة الله.. علي جمعة يحذر منه

ثلاثي الأهلي.. فيتوريا يكشف كواليس استبعاد كريم فؤاد من مباراة مصر وبلجيكا

من أهم مصدري الغاز في العالم.. الجزائر تعترض علي سقف الأسعار الأوروبي

ضربة لـ الدولار واليورو.. اتفاق بين روسيا والهند بالتبادل التجاري بعملتهما المحلية

وظائف لدفعة 2022.. مجلس الدولة يعلن موعد تقديم ملفات التعيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بالأسنان تدل على ضعف القلب.. ضع في اعتبارك 5 أشياء

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

احذري تجاهلها.. 3 علامات على معاناتك من مقاومة الأنسولين انتبهي إليها

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

فيديو

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ