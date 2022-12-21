بشرى سارة قبل نهاية العام.. أسعار الذهب تشهد انخفاضات جديدة| فيديو

أسعار الذهب اليوم تتراجع .. أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الجميع سيسعد قبل نهاية العام الحالي، وسيكون هناك تراجع أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم تتراجع وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بعد قرار البنك المركزي الرائع، بشأن تصدير الذهب الخام، كان له دور فى تراجع الأسعار.

ولفت إلى أن الارتفاع السابق فى أسعار الذهب ووصولها لـ 1800 جنيه كان غير مبرر، وكان صعبا للغاية، ولكن أسعار الذهب الأن تتراجع وعيار 21 يسجل 1650 و عيار 18 يسجل 1414.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سينخفض الذهب أكثر و سيصل لـ السعر العادل، وأن الجميع عليهم أن يطمئنوا، “ سينخفض الذهب أكثر و أكثر قبل نهاية العام الحالي”.

أكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن تاجر الذهب خسر بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار، موضحًا أن تاجر الذهب يبيع وفى نفس الوقت يشتري.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن تاجر الذهب مكسبه فى وجود الذهب بالمحل، وليس وجود المال.



ولفت إلى أن أسعار الذهب الآن مستقرة، والجميع الآن يبيع الذهب، بعد أن شهد فى وقت سابق ارتفاعًا كبيرًا، وأوضح أن تاجر الذهب، كان يجد تغيرًا فى السعر كل ساعة.



وتابع: "التاجر هو أكثر تضررًا بسبب أسعار الذهب الأخيرة ورد الإعلامي سيد علي: نلم ليكم على الهواء، بعد الخسارة".



وأشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن مصنعية جرام الذهب أصبحت معروفة للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.

