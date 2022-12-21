سعر كيلو الذهب بكم اليوم.. الشعبة ترد

أكد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن السبائك أكثر بيعًا، وأن سعر كيلو الذهب اليوم وصل لـ 2 مليون جنيه.



وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن السبائك غير متوفية فى الشركات، بسبب كثرة الشراء، وأوضح أن السبائك من نصف جرام حتى الكيلو.



ولفت إلى أن تصدير الذهب سبب رئيسي فى الارتفاع بفترة معينة، وان التصدير يكون بطريقة رسمية للخارج، وبعد ذلك يباع فى الخارج، ويتم تحويلها لـ الدولار، و يشتري سلع بها فى الخارج.



وأشار إلى أن الذهب حدث به ارتفاع رهيب، فى فترة، وأن التجار خسروا فى فترة ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدًا :" التاجر كان بيبيع و يرجع يشتري بسعر عالي".



