استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-12-2022، وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في الأسعار ببعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك ارتفاع طفيف فى البعض الآخر مثل الطماطم والخيار.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 8جنيه للكيلو

البصل 6.5 جنيهات للكيلو

البطاطس 9 جنيهات للكيلو

الخيار 10 جنيهات

الملوخية 7 جنيهات

الكوسة 8.5 جنيه

الباذنجان 10 جنيهات

الفلفل الرومي 11 جنيها

أسعار الفاكهة:

البلح 10 جنيهات

البرتقال 5 جنيهات

الجوافة 12.5 جنيه

الرمان 10 جنيهات