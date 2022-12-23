استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-12-2022، وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في الأسعار ببعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك ارتفاع طفيف فى البعض الآخر مثل الطماطم والخيار.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم تسجل 8جنيه للكيلو
البصل 6.5 جنيهات للكيلو
البطاطس 9 جنيهات للكيلو
الخيار 10 جنيهات
الملوخية 7 جنيهات
الكوسة 8.5 جنيه
الباذنجان 10 جنيهات
الفلفل الرومي 11 جنيها
أسعار الفاكهة:
البلح 10 جنيهات
البرتقال 5 جنيهات
الجوافة 12.5 جنيه
الرمان 10 جنيهات