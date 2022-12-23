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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

الخضروات
الخضروات

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-12-2022، وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في الأسعار ببعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك ارتفاع طفيف فى البعض الآخر مثل الطماطم والخيار.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-12-2022

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الطماطم بـ6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل   8جنيه للكيلو

البصل 6.5  جنيهات للكيلو

البطاطس 9 جنيهات للكيلو

الخيار 10 جنيهات

الملوخية 7  جنيهات

الكوسة 8.5  جنيه

الباذنجان 10  جنيهات

الفلفل الرومي 11 جنيها

أسعار الفاكهة:

البلح 10 جنيهات

البرتقال 5 جنيهات

الجوافة 12.5 جنيه

الرمان 10 جنيهات

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